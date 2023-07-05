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En düşük memur maaşında enflasyon farkı ve seyyanen zam belli oldu: Emekliye zam olacak mı?

En düşük memur aylığının 22 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis’te. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz.” dedi. Emekliye zam olacak mı? sorusu da netlik kazandı. Meclis’e sunulan teklifte emekliye zam yer almıyor. Peki memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? Maaşlara zam yasasında neler var? İşte detaylar.En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu. Güler, memura seyyanen yapılacak olan zam tutarını da açıkladı. İşte detaylar.

13:10 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Memur maaş zammı enflasyon farkı seyyanen zam oranı

Memur maaş zammı enflasyon farkı seyyanen zam oranı

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,92 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.21 olarak gerçekleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin gözünün çevrildiği en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkartacak yasa teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur aylığının 22 bin liraya yükselen 17 maddelik kanun teklifini açıkladı.

Memur maaşlarına ne kadar seyyanen zam yapılacak?

Buna göre en düşük memur maaşı, Temmuz'da yüzde 17,55 sözleşme ve enflasyon farkı artı 8 bin TL seyyanen zam ile 22 bin 17 TL'ye çıkartılacak. Ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 lira olacak.

Emekliye zam olacak mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz." dedi.

En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.

Memur-Sen’den en düşük memur maaşının 25 bin 860 lira oldu talebi

Enflasyon rakamlarının netleşmesi sonrası memurlardan yeni maaş talebi geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi.

Yalçın, en düşük maaşın 22 bin liraya yükseltecek düzenlemeye ek olarak yüzde 17,55'lik artış talebinde bulundu. "Adil, doğru ve hakkaniyetli olan hayata geçmiş olacaktır." diyen

"Seyyanen zamda hassas davranılmalı"

Seyyanen zamla ilgili değerlendirme yapan Yalçın şunları kaydetti: "Bir diğer önemli husus, yapılacak artışın yüzdelik ve seyyanen olarak gerçekleştirilmesi noktasında hassas davranılması konusudur. Yüzdelik artışı gerektiğinden fazla kısıtlı, seyyanen artışı çok yüksek tutacak düzenlemenin; kamu görevlileri arasında maaş skalasını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozacağı bilinmelidir. Katsayılarda yapılacak düşük oranlı artış, diğer ödemeleri olumsuz etkileyecek, toplam gelirde negatif sonuç doğuracak, maaş/ücretlere oransal yansımayı azaltırken sorunları büyütecektir."

6 aylık enflasyon farkı zam oranları

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,78

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,78

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,56

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,56

Memur maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak.

Önceki maaş: 11 bin 848 TL

Zamlı maaş: 22 bin 17 TL

MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 12 bin 632 TL (Derece 9/1)

Zamlı maaş: 22 bin 925 TL

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Önceki maaş 15 bin 793 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 26 bin 641 TL

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Uzman öğretmen: Önceki maaş 18 bin 246 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 29 bin 525 TL

POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR?

Polis memuru: Önceki maaş 18 bin 235 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 29 bin 512 TL

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Uzman doktor: Önceki maaş 24 bin 743 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 37 bin 162 TL

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 15 bin 611 TL (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 26 bin 427 TL

AVUKAT MAAŞI NE KADAR?

Avukat: Önceki maaş 19 bin 968 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 31 bin 549 TL

MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?

Mühendis: Önceki maaş 21 bin 295 TL (deree 1/4)

Zamlı maaş: 33 bin 109 TL

TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR?

Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 13 bin 142 TL (Derece 11/1)

Zamlı maaş: 23 bin 525 TL

BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR?

Başkomiser: Önceki maaş 20 bin 873 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 32 bin 613 TL

KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?

Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 35 bin 846 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 50 bin 213 TL

VAİZ MAAŞI NE KADAR?

Vaiz: Önceki maaş 16 bin 615 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 27 bin 607 TL

PROFESÖR MAAŞI NE KADAR?

Profesör: Önceki maaş 34 bin 57 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 48 bin 111 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 20 bin 139 TL (Derece 7/1)

Zamlı maaş: 31 bin 750 TL

GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADAR?

Genel Müdür: Önceki maaş 38 bin 751 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 53 bin 628 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR?

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 20 bin 724 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 32 bin 438 TL


Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı
Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı

Polis memuru maaş zammı yeniden hesaplanıyor. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Memur zammına sayılı zaman kala Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zamlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmakta. Emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, polis gibi emniyet görevlileri, kamu çalışanı olduğundan memur maaşlarıyla birlikte maaşları zamlanıyor. Peki polis maaşı Temmuz 2023’te ne kadar olacak? Polis ne kadar zam alacak? İşte polis maaşı zam oranı.

Uzman ve pratisyen doktor maaşı zam oranları
Uzman ve pratisyen doktor maaşı zam oranları

2023 Doktor maaşı çalışan ve yeni başlayan Doktor adayları için oldukça merak konusu. Doktor maaşları, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarması öngörülen kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunulmasıyla birlikte sorgulanır oldu. TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini de açıkladı. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte 2023 Doktor maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olacak. doktor maaşları memur ve memur emeklilerine 2023 yılı Ocak ayı için 25 oranında zam yapılmıştı. Yapılan son zamla uzman Doktor maaşı 15,980 TL'den 24.743 TL'ye; pratisyen Doktor maaşı ise 15,263 TL'den 19.079 TL'ye yükselmişti. Peki doktor maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz ayı doktor maaşı zam oranı.

Memur ve emekliye zam oranı ne olacak? 2023 Temmuz ayı emekli maaşı zam tablosu
Memur ve emekliye zam oranı ne olacak? 2023 Temmuz ayı emekli maaşı zam tablosu

Haziran enflasyon farkı maaş zamlarını belirleyecek. Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. TÜİK haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarını etkileyecek enflasyon farkı da belli oluyor. Memur ve emekliler maaşlarına enflasyon farkı alacak. Memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçecek böylelikle en düşük memur maaşının 22 bin lira olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise enflasyon ve refah payı dışında bir formül düşünülüyor. Peki memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı ve refah payı ne kadar olacak? İşte Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, önlisans, lisans ve ortaöğretim mezunu memurun zamlı maaşları.

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#seyyanen zam oranı
2 saat önce
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