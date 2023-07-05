TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,92 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.21 olarak gerçekleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin gözünün çevrildiği en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkartacak yasa teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur aylığının 22 bin liraya yükselen 17 maddelik kanun teklifini açıkladı.

Memur maaşlarına ne kadar seyyanen zam yapılacak?

Buna göre en düşük memur maaşı, Temmuz'da yüzde 17,55 sözleşme ve enflasyon farkı artı 8 bin TL seyyanen zam ile 22 bin 17 TL'ye çıkartılacak. Ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 lira olacak.

Emekliye zam olacak mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz." dedi.

En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.

Memur-Sen’den en düşük memur maaşının 25 bin 860 lira oldu talebi

Enflasyon rakamlarının netleşmesi sonrası memurlardan yeni maaş talebi geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi.

Yalçın, en düşük maaşın 22 bin liraya yükseltecek düzenlemeye ek olarak yüzde 17,55'lik artış talebinde bulundu. "Adil, doğru ve hakkaniyetli olan hayata geçmiş olacaktır." diyen

"Seyyanen zamda hassas davranılmalı"

Seyyanen zamla ilgili değerlendirme yapan Yalçın şunları kaydetti: "Bir diğer önemli husus, yapılacak artışın yüzdelik ve seyyanen olarak gerçekleştirilmesi noktasında hassas davranılması konusudur. Yüzdelik artışı gerektiğinden fazla kısıtlı, seyyanen artışı çok yüksek tutacak düzenlemenin; kamu görevlileri arasında maaş skalasını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozacağı bilinmelidir. Katsayılarda yapılacak düşük oranlı artış, diğer ödemeleri olumsuz etkileyecek, toplam gelirde negatif sonuç doğuracak, maaş/ücretlere oransal yansımayı azaltırken sorunları büyütecektir."

6 aylık enflasyon farkı zam oranları

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,78

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,78

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,56

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,56

Memur maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak.

Önceki maaş: 11 bin 848 TL

Zamlı maaş: 22 bin 17 TL

MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 12 bin 632 TL (Derece 9/1)

Zamlı maaş: 22 bin 925 TL

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Önceki maaş 15 bin 793 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 26 bin 641 TL

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Uzman öğretmen: Önceki maaş 18 bin 246 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 29 bin 525 TL

POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR?

Polis memuru: Önceki maaş 18 bin 235 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 29 bin 512 TL

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Uzman doktor: Önceki maaş 24 bin 743 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 37 bin 162 TL

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 15 bin 611 TL (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 26 bin 427 TL

AVUKAT MAAŞI NE KADAR?

Avukat: Önceki maaş 19 bin 968 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 31 bin 549 TL

MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?

Mühendis: Önceki maaş 21 bin 295 TL (deree 1/4)

Zamlı maaş: 33 bin 109 TL

TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR?

Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 13 bin 142 TL (Derece 11/1)

Zamlı maaş: 23 bin 525 TL

BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR?

Başkomiser: Önceki maaş 20 bin 873 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 32 bin 613 TL

KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?

Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 35 bin 846 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 50 bin 213 TL

VAİZ MAAŞI NE KADAR?

Vaiz: Önceki maaş 16 bin 615 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 27 bin 607 TL

PROFESÖR MAAŞI NE KADAR?

Profesör: Önceki maaş 34 bin 57 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 48 bin 111 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 20 bin 139 TL (Derece 7/1)

Zamlı maaş: 31 bin 750 TL

GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADAR?

Genel Müdür: Önceki maaş 38 bin 751 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 53 bin 628 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR?

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 20 bin 724 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 32 bin 438 TL



