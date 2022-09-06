Kadro bekleyen taşeronlara müjde: Maden işçileri kadroya alınıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Peki maden işçilerine kadro mu var? İşte detaylar.

Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek?

Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin, 'Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz.' diye konuştu.

Sözleşmeli personel konusuyla ilgili Bakan Bilgin, 'Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.' ifadelerini kullandı.

Maden işçileri kadroya mı geçecek?

Bakan Bilgin sözleşmeli personel konusunun ardından, 90 bin kadroya geçmemiş maden işçisi ve taşeron işçinin öncelikli olduğunu bildirdi. Öte yandan , Bakan Bilgin, 'Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.' dedi.

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