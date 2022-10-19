Maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında maden kazasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek. Ocağın 16-24 vardiyasındaki 110 çalışandan 41 kardeşimiz maalesef patlamada hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızdan durumu ağır olan 6'sı, İstanbul Çam Sakura Hastanesinde tedavi edilmekte, kalanı mahallinde tedavi altına alınmış ve elhamdülillah evlerine dönmüştür.” dedi.

Maden kazasında vefat edenlerin yakınlarına yapılacak ödemeler başladı

Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek maddi desteklerle ilgili adımları kolaylaştıracak düzenlemeyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına Enerji, İçişleri, Çalışma ve Aile bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamışlardır. Hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarından kamuda işe girme hakkı olanlarla ilgili süreçler kendi mecrasında ilerlemektedir.

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Maden kazada vefat eden madencilerimizin çocuklarına burs mu verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin çocuklarına burs verileceğini söyledi. Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımız da kazada vefat eden madencilerimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs verecek ve eğitim masraflarını karşılayacaktır. Kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın ki hayatını kaybeden madencilerimizin geride bıraktıkları aileleri devlete emanettir.” dedi.