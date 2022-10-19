Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına ödemeler başladı

Bartın ili Amasra ilçesinde TTK Genel Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Partisinin grup toplantısında maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek." dedi.

Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek ödemesi başladı mı, ne zaman başlayacak?

“Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek maddi desteklerle ilgili adımları kolaylaştıracak düzenlemeyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına Enerji, İçişleri, Çalışma ve Aile bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamışlardır. Hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarından kamuda işe girme hakkı olanlarla ilgili süreçler kendi mecrasında ilerlemektedir.” dedi.