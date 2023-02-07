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Malatya’da yoğun kar altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya’da enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılması için başlatılan çalışmalar yoğun kar yağışı ve tip altında devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentte bir yandan da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ediliyor. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:42 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Malatya 5 günlük hava durumu

Malatya 5 günlük hava durumu

#Malatya
#hava durumu
#meteoroloji
#Kahramanmaraş
#kar
#deprem
41 dakika önce
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Malatya’da yoğun kar altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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