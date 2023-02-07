Samsun şehir merkezinde karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, yükseklerde kar şeklinde kendini gösterdi. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ağaç dalları kar örtüsüyle kaplanan yerler kartpostallık görüntüler oluşturdu. yolculuk yapan kimi vatandaşlar yol kenarlarında durarak karın keyfini çıkardı. Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.