Malatya’da yoğun kar altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya’da enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılması için başlatılan çalışmalar yoğun kar yağışı ve tip altında devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentte bir yandan da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ediliyor. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
14:42 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Malatya 5 günlük hava durumu
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya’da olumsuz hava şartları altında arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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