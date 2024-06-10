16 Haziran Pazar günü kılınacak bayram namazı saatleri Yenişafak'ta. Müslüman alemi için oldukça değerli olan Kurban Bayramı'na günler kaldı. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında; "Bayram namazı saat kaçta? Diyanet Kurban Bayram namazı vakitleri ne?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Malatya bayram namazı saati kaç? - 16 Haziran 2024

Kurban Bayramı için geriye sayıma geçildi. Bayram öncesi merak edilen konulardan biri de bayram namazı saatleri... Malatya Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı vakitlerini yayınladı. Malatya'da kurban bayramı namazı 05:37'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat Kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.











