Malatya'daki depremde ölen ya da yaralanan var mı, yıkılan bina oldu mu?

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladığını söyledi. Deprem sonrası Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi. Peki Malatya depremi ölen ya da yaralanan var mı, yıkılan bina oldu mu?
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Malatya merkezli depremin büyüklüğünü AFAD 5.9 olarak açıkladı. Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedilen deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulunurken, 'AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı.' ifadelerini kullandı.
Malatya depremi ölen ya da yaralanan var mı, yıkılan bina oldu mu?
Malatya Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası son duurm hakkında bilgi verirken, 'Arkadaşlar sahadalar. Bir panik var, gelen herhangi bir olumsuz haber yok. Şu anda araştırıyoruz. Bir ihbar yok. Can ve mal kaybıyla ilgili bir ihbar gelmedi. Arkadaşlarımız da sahadalar. Ben kriz merkezine geliyordum zaten, yoldayken hissettim.' dedi.