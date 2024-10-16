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Malatya’da okullar tatil mi? Vali Settar Yavuz son dakika açıkladı

Malatya’da okullar tatil mi? Vali Settar Yavuz son dakika açıkladı

11:2516/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Malatya'da okullar tatil mi?
Malatya'da okullar tatil mi?

AFAD, Malatya Kale merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'daki illerde de deprem hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı." açıklaması yaparken, Malatya Valisi Seddar Yavuz ise “Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz bulunmamıştır. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Bugün okulları tatil ettik.” dedi.

AFAD, Malatya Kale merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'daki illerde de deprem hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, "Şu anda olumsuz bir ihbar yok" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı." açıklamasını yaptı.

Malatya’da okullar tatil mi?

Malatya Valisi Seddar Yavuz, “Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz bulunmamıştır. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Bugün okulları tatil ettik.”

Malatya depremi ölen ya da yaralanan var mı, yıkılan bina oldu mu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.



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