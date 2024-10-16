Elazığ en son deprem haberleri ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bir hayli yakından takip ediliyor. Son iki büyük deprem Elazığ’da çok büyük yıkıma neden oldu. Kentte acil yıkılacak bağımsız birim sayısı 3 bin 675 olurken, az hasarlı ya da hasarsız 19 bin 575 bağımsız birim olduğu açıklandı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Elazığ’da deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. Elazığ'ın Palu ilçesinde peş peşe 5 artçı deprem meydana geldi. Peki, Elazığ’da deprem oldu mu? Az önce Elazığ deprem mi oldu? İşte Elazığ depremi AFAD ve Kandilli deprem listesi!