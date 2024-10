Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından an be an açıklanıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremden Şanlıurfa da etkilendi. Kent genelinde depremde 95 kişi hayatını kaybederken, 1791 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları da devam ediyor. Depremden etkilenen Şanlıurfa’da bugün deprem oldu mu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bugün yaşanan en son depremlerin nerede olduğu ve kaç büyüklüğünde olduğunu haberin detaylarına göz atarak öğrenebilirsiniz. İşte Şubat Şanlıurfa son deprem listesi.