AFAD verilerine göre; Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'daki illerde de deprem hissedildi. Depreme bir kez daha maruz kalan Malatyalı vatandaşlar fay hattı ile deprem risk haritası sorgulaması yapmaya başladı. Peki Malatya deprem fay hattı nereden geçiyor? Malatya’da deprem riski olan ilçeler hangileri? Malatya Fay hattı sorgulama linki haberin detayında.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ ve birçok ilde de hissedildi. Bu deprem sonrası Malatya deprem fay hattı haritası merak edilmeye başlandı.
Malatya zemin en sağlam ilçeler hangileri?
Malatya’yı olası deprem açısından etkileyebilecek üç büyük fay söz konusudur. Birincisi Doğu Anadolu Fay hattı. İkincisi Sürgü’den Akçadağ’ın kenarından Ovacık’a kadar giden Malatya-Ovacık Fay hattı. Üçüncüsü ise Çöşnük Fayıdır. Malatya’nın en sağlam zemini güneyde yer alıyor. İşte Malatya’nın güneyinden geçecek Güney Çevre Yolu’nun zeminindeki kayaçların yaşı 16 ile 170 milyon yıl arasında değişiyor.
TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİKDOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ
Çelikhan (Adıyaman) - Erkenek (Malatya) Arası: DAFS'nin Çelikhan ile Erkenek arasında, yaklaşık 45 km uzunlukta, K70D genel gidişli faylardan oluşan bölümü, Çelikhan-Erkenek segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Sincik kuzeyinde belirginliğini yitirir ve Çelikhan doğusunda, Göv mahallesine kadar izlenemez. DAF'ın Palu-Sincik ve Çelikhan-Erkenek arasında yer alan 20 km uzunluğundaki bu kısmında bindirmeler gelişmiştir. 1986 yılında Haziran ve Temmuz aylarında olan iki deprem, Çelikhan-Erkenek parçası ile Sürgü fayının kesiştiği alana yakın bir bölgede meydana gelmiştir. Anaşoktan sonraki artçıdepremlerden bazıları DAF, bazıları da Sürgü fayı boyunca dağılım göstermiştir.