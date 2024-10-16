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Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde hissedildi! 3 ilde okullar tatil edildi

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde hissedildi! 3 ilde okullar tatil edildi

Halil Akkoç
10:5316/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Malatya'da deprem meydana geldi.
Malatya'da deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde bir çok ilde hissedildi. Depremde Malatya'da bir, Şanlıurfa'da bir, Elazığ'da bir olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır." denildi. Deprem sonrası Malatya , Elazığ ve Şanlıurfa'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre,
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 10.07 kilometre derinlikte oldu.

Birçok ilde hissedildi

Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde bir çok ilde hissedildi.

Üç binada kısmi çökme meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.

Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Cevdet Yılmaz: Gelen ihbarlar ve gelişmeler yakından takip ediliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Malatya Kale’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

AFAD'dan yeni açıklama: Elazığ'da bir binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı

AFAD:
16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir.

Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir.
Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.

Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı: Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi

Sağlık Bakanlığı:
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir.

Bakan Kurum: Gelen ihbarlar değerlendiriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" bilgisini verdi.
Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan
Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun" ifadelerini kullandı.

30 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.

Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Yavuz: Bugün okul yok

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Süratle saha çalışmalarına başlandı. Olumsuz bir tespit bulunmadı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın panik olmaması yönünde gerekli uyarılar yapılıyor. Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok" ifadelerini kullandı.

Malatya Belediye Başkanı: Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum yok

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Vatandaşlar dışarı çıktı

Elazığ'ın Keban ilçesinde de depremi hisseden vatandaşlar bulundukları yerlerden dışarı çıktı.

Elazığ Valisi: 94 kişi yaralandı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İl ve ilçelerimizde yıkılan bina yok. Vatandaşlar panik halinde, olumsuz durum yok. Şu ana kadar herhangi bir ihbar yok. Bir binadan korkup atlayanlar var. Onlarla ilgili müdahaleler sürüyor. Can kaybı söz konusu değil. Büyük bir panik havası olmasa da vatandaşlarımız binaları terk etti. Can kaybı yok bu en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz sahada. Yıkımla ilgili herhangi bir durum yok." açıklamasında bulundu.

Vali Hatipoğlu,yeni yaptığı açıklamada, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.

Şanlıurfa'da bir kişi yaralandı

Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da öğrenciler okul bahçesine çıktı.

Malatya'daki depremde Şanlıurfa'da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde öğrenciler bahçeye çıktı

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde öğrenciler binaları boşaltarak bahçeye çıktı.

Diyarbakır'da vatandaşlar sokağa çıktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi

Kayseri
'de hissedilen depremin ardından vatandaşlar, bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda bekleyen vatandaşlar daha sonra ev ve iş yerlerine döndü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas
'ta da hissedilen depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak,
"Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem bölgesine yakın ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde gerekli taramalar devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar bildirilmemiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin."
ifadesini kullandı.
#Malatya
#Diyarbakır
#Deprem
#Elazığ

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