Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde hissedildi! 3 ilde okullar tatil edildi

Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Malatya Kale’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.