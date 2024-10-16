Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde hissedildi! 3 ilde okullar tatil edildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde bir çok ilde hissedildi. Depremde Malatya'da bir, Şanlıurfa'da bir, Elazığ'da bir olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır." denildi. Deprem sonrası Malatya , Elazığ ve Şanlıurfa'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, depremde 94 kişinin yaralandığını söyledi.
Sarsıntı 10.07 kilometre derinlikte oldu.
Birçok ilde hissedildi
Üç binada kısmi çökme meydana geldi
"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Cevdet Yılmaz: Gelen ihbarlar ve gelişmeler yakından takip ediliyor
AFAD'dan yeni açıklama: Elazığ'da bir binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı
Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir.
Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir.
Sağlık Bakanlığı: Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi
Bakan Kurum: Gelen ihbarlar değerlendiriliyor
Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmedi
30 artçı deprem meydana geldi
Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Yavuz: Bugün okul yok
Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Süratle saha çalışmalarına başlandı. Olumsuz bir tespit bulunmadı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın panik olmaması yönünde gerekli uyarılar yapılıyor. Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok" ifadelerini kullandı.
Malatya Belediye Başkanı: Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum yok
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." diye konuştu.
Vatandaşlar dışarı çıktı
Elazığ'ın Keban ilçesinde de depremi hisseden vatandaşlar bulundukları yerlerden dışarı çıktı.
Elazığ Valisi: 94 kişi yaralandı
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İl ve ilçelerimizde yıkılan bina yok. Vatandaşlar panik halinde, olumsuz durum yok. Şu ana kadar herhangi bir ihbar yok. Bir binadan korkup atlayanlar var. Onlarla ilgili müdahaleler sürüyor. Can kaybı söz konusu değil. Büyük bir panik havası olmasa da vatandaşlarımız binaları terk etti. Can kaybı yok bu en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz sahada. Yıkımla ilgili herhangi bir durum yok." açıklamasında bulundu.
Vali Hatipoğlu,yeni yaptığı açıklamada, depremde 94 kişinin yaralandığını, 2 binanın ağır hasar aldığını söyledi.
Şanlıurfa'da bir kişi yaralandı
Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da öğrenciler okul bahçesine çıktı.
Malatya'daki depremde Şanlıurfa'da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde öğrenciler bahçeye çıktı
Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde öğrenciler binaları boşaltarak bahçeye çıktı.
Diyarbakır'da vatandaşlar sokağa çıktı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.
Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.