|
Özgün

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği konusunda uyarılarda bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara vatandaşlar uyarıldı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:55 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli 5 günlük hava durumu

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir” denildi.

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Malatya 5 günlük hava durumu için

ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Elazığ 5 günlük hava durumu için

BİNGÖL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bingöl 5 günlük hava durumu için

TUNCELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tunceli 5 günlük hava durumu için

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir” denildi.



#Malatya
#Elazığ
#Bingöl
#Tunceli
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Bağ-Kur Primi kaç lira ödeniyor? Bağkur sigorta pirimine ilişkin bilinmesi gerekenler