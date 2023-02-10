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Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu

10 Şubat 2023 Cuma gününde depremin 5. gününde artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremin gerçekeştiği illerden Malatya'da cuma namazı esnasında 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

13:53 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Malatya deprem

Malatya deprem

MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu.

MALATYA'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da hasar görmeyen bazı camilerde cuma namaz kılındı. Bazı vatandaşlar da depremde hasar gören camilerin yakınında dışarda ibadetlerini yerine getirdi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kernek Camisi'nde vatandaşlar namazlarını kılarken, saat 13.01'de, merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Cemaat, imamın uyarısı üzerine namazını cami dışında tamamladı.



#Cuma namazı
#DEPREM
#enkaz
1 saat önce
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Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu
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