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Malatya'da 15 sporcu enkaz altında kaldı

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Malatya’da da büyük yıkıma sebep olan deprem ile birlikte birçok sporcu enkaz altında kaldı? Peki Malatya’da hangi sporcular ve futbolcular enkaz altında kaldı? İşte detaylar.

14:28 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya deprem

Malatya deprem

Malatya'da çöken otelde, 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kaldı.

MALATYA’DA HANGİ SPORCULAR VE FUTBOLCULAR ENKAZ ALTINDA KALDI?

TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanların kurtarma çalışmaları sürüyor.


Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşamadık. Hiçbir işaret yok şu an. Eşi kurtuldu ve yerini tarif etti." dedi.



#Malatya
#deprem
#futbolcu
#enkaz
#son dakika
26 dakika önce
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