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Malatya deprem
Malatya'da çöken otelde, 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kaldı.
TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanların kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşamadık. Hiçbir işaret yok şu an. Eşi kurtuldu ve yerini tarif etti." dedi.