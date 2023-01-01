AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 1. haftasında Persepolis evinde Al Nassr’ı konuk etti. Persepolis’de Milad Sarlak dakika 52’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı karttan sonra Al Nassr etkili oyununu sergilemeye devam etti. Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo’nun gol atamadığı maçta Al Nassr rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 62’ Abdulrahman Ghareeb ve 72’ Mohammed Al Nakhli’den geldi. Persepolis - Al Nassr maç özeti ve AFC Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde.