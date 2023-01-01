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Manchester City, Kızılyıldız karşısında geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Manchester City evinde Kızılyıldız’ı konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi Manchester City 3 gol bularak rakibini 3-1 mağlup etti. Goller dakika 45’ Osman Bukari, 47’ ve 60’ Julian Alvarez, 73’ Rodri’den geldi. Manchester City - Kızılyıldız maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupların puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:17 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester City 3-1 Kızılyıldız Maç Özeti

Manchester City 3-1 Kızılyıldız Maç Özeti

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 1. haftasında evinde Kızılyıldız’ı ağırladı. Maç Manchester City’nin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Julian Alvarez (2) ve Rodri’den geldi. Manchester City - Kızılyıldız maç özeti haberimizde.

MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Kızılyıldız maç özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI





#Manchester City
#Kızılyıldız
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#G grubu
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