Manchester City 3-1 Kızılyıldız Maç Özeti
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 1. haftasında evinde Kızılyıldız’ı ağırladı. Maç Manchester City’nin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Julian Alvarez (2) ve Rodri’den geldi. Manchester City - Kızılyıldız maç özeti haberimizde.
MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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#G grubu
2 saat önce