UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının 1. haftası dün akşam oynanan maçlarla start verdi. Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam E, F, G ve H gruplarında dün akşam toplamda 8 maç oynandı. Bu maçlarda 23 gol kaydedildi. Gecenin açılış maçı Milan - Newcastle United arasında oldu ve maç 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.