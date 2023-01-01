Lazio 1-1 Atletico Madrid Maç Özeti
Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 1. haftasında evinde Atletico Madrid’i konuk etti. 90 dakika 1-0’lık skor üstünlüğünü koruyan Atletico Madrid son atakta Lazio’nun kalecisi Ivan Provedel’in kaydettiği golle beraberliğe razı oldu ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Lazio - Atletico Madrid maç özeti haberimizde.
LAZİO - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ
LAZİO - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHE GEÇEN AN
Atletico Madrid karşısında Lazio’ya 90+5’te beraberliği getiren Ivan Provedel, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan 4. kaleci oldu. Provedel böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 4. kaleci oldu.
Daha önce gol atan 3 kaleci arasında Sinan Bolat da yer alıyordu.