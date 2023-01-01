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Ivan Provedel tarihe geçti: Lazio Atletico Madrid maçında kazanan çıkmadı: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Lazio evinde Atletico Madrid’i konuk etti. 29. dakikada Pablo Barrios Rivas’ın attığı golle 1-0 öne geçen Atletico maçın 90 dakikasını 1-0 önde götürdü. Lazio 90+5’te son atakta korner kazandı ve kaleci Ivan Provedel köşe vuruşunda kalesini terk ederek rakip sahaya geldi. Köşe vuruşunda kafayla gol kaydeden Ivan Provedel takımını ipten aldı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Lazio - Atletico Madrid maç özetini izlemek ve gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:45 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Lazio 1-1 Atletico Madrid Maç Özeti

Lazio 1-1 Atletico Madrid Maç Özeti

Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 1. haftasında evinde Atletico Madrid’i konuk etti. 90 dakika 1-0’lık skor üstünlüğünü koruyan Atletico Madrid son atakta Lazio’nun kalecisi Ivan Provedel’in kaydettiği golle beraberliğe razı oldu ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Lazio - Atletico Madrid maç özeti haberimizde.

LAZİO - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Lazio - Atletico Madrid maç özetini izlemek için

LAZİO - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHE GEÇEN AN

Atletico Madrid karşısında Lazio’ya 90+5’te beraberliği getiren Ivan Provedel, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan 4. kaleci oldu. Provedel böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 4. kaleci oldu.

Daha önce gol atan 3 kaleci arasında Sinan Bolat da yer alıyordu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI






#Lazio
#Atletico Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#E Grubu
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