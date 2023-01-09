Özgün Manchester City 4-0 Chelsea Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Manchester City 4-0 Chelsea Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere FA Cup 3. Tur’da Manchester City evinde Chelsea’yi konuk etti. Dev maçta kazanan taraf ev sahibi ekip oldu ve maç Manchester City’nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 23’ Riyad Mahrez, 30’ Julian Alvarez (pen.), 38’ Philip Foden ve 85’ Riyad Mahrez (pen.)’den geldi. Kupadan elenen Chelsea’de Graham Potter önderliğinde kötü gidişat devam ediyor. Manchester City - Chelsea maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City 4-0 Chelsea Maç Özeti İzle (VİDEO)
Manchester City 4-0 Chelsea

İngiltere FA Cup 3. Tur heyecanı devam ediyor. Dün akşam Manchester City evinde Chelsea’yi konuk etti. Maç Manchester City’nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

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