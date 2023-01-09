Manchester City 4-0 Chelsea Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere FA Cup 3. Tur heyecanı devam ediyor. Dün akşam Manchester City evinde Chelsea’yi konuk etti. Maç Manchester City’nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
İngiltere FA Cup 3. Tur heyecanı devam ediyor. Dün akşam Manchester City evinde Chelsea’yi konuk etti. Maç Manchester City’nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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