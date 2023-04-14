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Manchester United kendi kalesine 2 gol attı Sevilla avantaj sağladı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United evinde Sevilla’yı konuk etti. Manchester United ilk yarısını 2-0 galip kapattığı maçın ikinci yarısında kendi kalesine 2 gol atarak yarı final için büyük bir avantajı geri çevirmiş oldu. Goller dakika 14’ ve 21’ Marcel Sabitzer, 84’ Tyrell Malacia (k.k), 90’ Harry Maguire’dan (k.k) geldi. Manchester United - Sevilla maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:35 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Manchester United 2-2 Sevilla Maç Özeti

Manchester United 2-2 Sevilla Maç Özeti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United ve Sevilla karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

MANCHESTER UNİTED - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Sevilla maç özetini izlemek için

MARCAO 5 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU


Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao, 5 ay sonra bu maçla birlikte formasına kavuştu. Marcao, son resmi maçına 2 Kasım 2022'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çıkmıştı.


Brezilyalı oyuncu, 13 Nisan 2023'te yine bir Manchester deplasmanında bu kez Kırmızı Şeytanlar'a karşı sahada görev aldı.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Marcao, 90 dakika süre aldı.


Maçta 36 kez topla buluşan Marcao, 23 pasla oynadı ve %82.6 pas isabeti elde etti. Marcao maçta 1 şut attı ve 1 faul yaptı.


#Manchester United
#Sevilla
#UEFA Avrupa Ligi
#Marcel Sabitzer
#Haryy Maguire
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