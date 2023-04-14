UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United ve Sevilla karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

MANCHESTER UNİTED - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Sevilla maç özetini izlemek için TIKLAYIN.





MARCAO 5 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU





Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao, 5 ay sonra bu maçla birlikte formasına kavuştu. Marcao, son resmi maçına 2 Kasım 2022'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çıkmıştı.





Brezilyalı oyuncu, 13 Nisan 2023'te yine bir Manchester deplasmanında bu kez Kırmızı Şeytanlar'a karşı sahada görev aldı.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Marcao, 90 dakika süre aldı.





Maçta 36 kez topla buluşan Marcao, 23 pasla oynadı ve %82.6 pas isabeti elde etti. Marcao maçta 1 şut attı ve 1 faul yaptı.



