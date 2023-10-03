Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Maç temsilcimiz Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Rasmus Höjlund (2), Wilfried Zaha, Krem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'den geldi. Manchester United maçın 77. dakikasında 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılar gruplarda ilk galibiyetini alarak 4 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester United - Galatasaray maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçları haberimizde.

MANCHESTER UNİTED - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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MANCHESTER UNİTED - GALATASARAY MAÇ SONUCU





UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN TOPLU SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI

MANCHESTER UNİTED - GALATASARAY MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada Höjlund’un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Bruno Fernandes, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.17. dakikada Casemiro’nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rashford’un sert ortasında Höjlund yakın mesafeden kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada uzun pası ceza sahası içinde kontrol eden Zaha, Dalot ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı vuruşta Dalot’ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1

26. dakikada Casemiro’nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top yan direğe yakın mesafeden dışarı gitti.

29. dakikada Rashford’un pasında Amrabat son çizgiden topu ceza sahası içine çevirdi. Mason Mount’un yakın mesafeden vuruşunda Abdülkerim’in yatarak müdahalesinde meşin yuvarlak dışarı gitti.

45. dakikada Mason Mount’un ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleye giden top takım arkadaşı Hannibal’a çarparak oyun alanına döndü.

Mücadelenin devre arasına eşitlikle girildi.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.

Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.

67. dakikada Manchester United bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.





71. dakikada Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Icardi'nin pasıyla sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

76. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın kullandığı aut atışında top kısa düştü. Araya giren Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

78. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.

81. dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Icardi'nin gelişine vurduğu top yandan auta çıktı.

Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.















