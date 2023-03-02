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Manchester United'dan West Ham karşısında nefes kesen geri dönüş: 3-1

İngiltere FA Cup 5. turda Manchester United evinde West Ham United’ı konuk etti. Kırmızı şeytanlar 1-0 geriye düştüğü maçta son 13 dakikada 3 gol bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Wout Weghorst maçta 90 dakika forma giydi. Goller dakika 55’ Said Benrahma, 77’ Naif Aguerd (k.k.), 90’ Alejandro Garnacho ve 90+5’ Fred’den geldi. Manchester United - West Ham United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:01 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester United 3-1 West Ham United Maç Özeti İzle

Manchester United 3-1 West Ham United Maç Özeti İzle

İngiltere FA Cup 5. turda Manchester United ve West Ham United karşı karşıya geldi. Maç Manchester United’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇ ÖZETİ

Manchester United - West Ham United maç özetini izlemek için



#Manchester United
#West Ham United
#maç özeti
#Fred
#Erik ten Hag
#Weghorst
1 saat önce
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Manchester United'dan West Ham karşısında nefes kesen geri dönüş: 3-1
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