İngiltere Premier Lig 7. haftanın erteleme maçında Arsenal evinde Everton’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Arsenal’in 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 40’ Bukayo Saka, 45’ Gabriel Martinelli, 71’ Martin Odegaard ve 80’ Gabriel Martinelli’den geldi. Lider Arsenal bu sonuçla puanını 60’a çıkararak en yakın rakibi Manchester City ile arasında puan farkını 5’e çıkardı. Arsenal - Everton maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.