Manchester United 3-1 West Ham United Maç Özeti İzle
İngiltere FA Cup 5. turda Manchester United ve West Ham United karşı karşıya geldi. Maç Manchester United’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇ ÖZETİ
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