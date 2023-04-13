Manchester United - Sevilla maçı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Manchester United, turnuvanın son 16 turunda İspanyol Real Betis'i iki maçın toplamında 5-1'lik skorla kupa dışına itmişti. Sevilla ise Fenerbahçe'yi toplamda 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmişti.
Manchester United-Sevilla maçı ne zaman, maç saat kaçta?
Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Sevilla maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.
Manchester United-Sevilla maçı hangi kanalda?
Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Manchester United-Sevilla muhtemel 11'ler:
- De Gea,
- Dalot,
- Varane,
- L Martinez,
- Malacia,
- Casemiro,
- Fred,
- Fernandes,
- Antony,
- Martial,
- Sancho
- Bono,
- Montiel,
- Bade,
- Gudelj,
- Acuna,
- Fernando,
- Rakitic,
- Ocampos,
- Torres,
- Lamela,
- En-Nesyri