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Manchester United - Sevilla maçı saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. Manchester United 2017'de kupayı kazanmıştı. Sevilla da son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi toplamda 2-1'lik skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki Manchester United - Sevilla maçı hangi kanalda canlı? İşte Manchester United - Sevilla maçı muhtemel 11’leri.

13:12 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manchester United - Sevilla maçı

Manchester United - Sevilla maçı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Manchester United, turnuvanın son 16 turunda İspanyol Real Betis'i iki maçın toplamında 5-1'lik skorla kupa dışına itmişti. Sevilla ise Fenerbahçe'yi toplamda 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmişti.

Manchester United-Sevilla maçı ne zaman, maç saat kaçta?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Sevilla maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

Manchester United-Sevilla maçı hangi kanalda?

Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Manchester United-Sevilla muhtemel 11'ler:

Manchester United:
  1. De Gea,
  2. Dalot,
  3. Varane,
  4. L Martinez,
  5. Malacia,
  6. Casemiro,
  7. Fred,
  8. Fernandes,
  9. Antony,
  10. Martial,
  11. Sancho
Sevilla:
  1. Bono,
  2. Montiel,
  3. Bade,
  4. Gudelj,
  5. Acuna,
  6. Fernando,
  7. Rakitic,
  8. Ocampos,
  9. Torres,
  10. Lamela,
  11. En-Nesyri

#Manchester United
#Sevilla
#Muhtemel ilk 11
#UEFA Avrupa Ligi
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