Manisa Akhisar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Manisa Akhisar Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Manisa ilinin ilçelerinden biri olan Akhisar, tarihi ve kültürel dokusu ile öne çıkan bir yerleşim yeridir.

Tarihçe

Akhisar, antik dönemde Thyateira adıyla anılan bir kenttir. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Akhisar, Osmanlı döneminde de önemini korumuştur. Cumhuriyet dönemiyle birlikte ilçe statüsü kazanmıştır.

Coğrafi Özellikler

Akhisar ilçesi, Manisa il merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta yer almaktadır. Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde, Gediz Nehri'nin kollarından biri olan Kocaçay'ın kıyısında kurulmuştur. İlçe topraklarının büyük bir bölümü verimli ovalar ve tarım arazilerinden oluşmaktadır. Ayrıca ilçede Alaşehir Dağı, Madra Dağı ve Kaz Dağı gibi dağlık bölgeler de bulunmaktadır.

Mahalleler

Akhisar ilçesi, toplamda 36 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şöyledir: Ahatlı, Akarkarasu, Akpınar, Altınkaya, Arslanlı, Atakent, Atatürk, Bahçedere, Barış, Beğendik, Cemalpaşa, Cumhuriyet, Çal, Çaloba, Demirci, Fatih, Güneşli, Hacılar, Halil, Hürriyet, İhsaniye, İstiklal, Kale, Karaçalı, Kavaklı, Kavlaklı, Kazım, Kozaağılı, Mimar Sinan, Ören, Savaştepe, Serçeler, Şeyhler, Şht. Doğan Kılıç, Yavşan ve Yeni Mahalle.

Nüfus

2021 yılı verilerine göre Akhisar ilçesinin toplam nüfusu 101.436'dır. Bu nüfusun %51,12'si erkek, %48,88'i ise kadındır. İlçe nüfusunun %80'i şehirlerde, %20'si ise köylerde yaşamaktadır. İlçenin en kalabalık mahallesi ise 13.373 kişiyle Atatürk Mahallesi'dir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285

İLK DEFA OY KULLANACAK KAÇ KİŞİ VAR?