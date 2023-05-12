Manisa Alaşehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Manisa Alaşehir Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Manisa ilinin güneyinde yer alan Alaşehir ilçesi, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biridir. İlçenin tarihi antik dönemlere kadar uzanmakta olup, farklı uygarlıkların izlerini taşımaktadır.

Alaşehir ilçesi, adını antik dönemde "Philadelphia" olarak bilinen şehirden almaktadır. İlçe, Frigyalılar, Persler, Makedonyalılar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, Germiyanoğulları, Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti dönemlerini yaşamıştır. Bu tarihi dokusu ile ziyaretçilerine benzersiz bir kültürel deneyim sunmaktadır.

Alaşehir ilçesi, 4.602 kilometrekarelik bir alan üzerinde kurulmuştur ve Gediz Nehri'nin kollarından biri olan Şehzadeler Çayı ile Çürüksu Çayı arasındaki ovada yer almaktadır. İlçenin güneyinde Bozdağlar yer alırken, kuzeyinde Soma ilçesi ve Manisa merkez ilçesi, batısında Demirci ilçesi ve doğusunda Salihli ilçesi yer almaktadır.

İlçenin nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre 87.276'dır. Bu nüfusun yaklaşık %70'i kırsal alanlarda yaşamaktadır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Zeytin, üzüm ve meyve üretimi önemli bir gelir kaynağıdır.

Alaşehir ilçesi, 47 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin bazıları; Alanköy, Ata, Aydın, Beyoba, Bıyıklı, Çarşı, Çatalağıl, Çöçelli, Dağdere, Güneyce, Hacıali, Hacıhalil, İnönü, Karacaören, Karaköy, Kestelli, Kırkağaç, Kızılcabölük, Kocaaliler, Ortaköy, Sarıhacılar, Şehitler, Tandır, Taşlıca, Topağaç, Yalazlı ve Yenidoğan'dır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.















