Malatya bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayramı namazı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için yayınlandı. Bayramın ilk günü sabahında kılınacak olan bayram namazının ardından Kurban Bayramı başlamış olacak.

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinani, el-Hidaye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafiilere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbini, Muğni’l-muhtac, IV, 383; İbn Rüşd, Bidaye, I, 436).