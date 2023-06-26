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Manisa Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Manisa bayram namaz 28 Haziran 2023 Çarşamba günü kılınacak. İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Kurban bayramı namazı, cemaatle camiide kılınır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise mükked sünnettir. Peki, 2023 Manisa bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Manisa namaz vakitleri.

14:06 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bayram namazı saati

Bayram namazı saati

Malatya bayram namazı saat kaçta? 2023 Kurban Bayramı namazı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için yayınlandı. Bayramın ilk günü sabahında kılınacak olan bayram namazının ardından Kurban Bayramı başlamış olacak.

Manisa bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

28 Haziran Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı namazı Manisa'da saat 06.22’de kılınacak. Diyanet sabah namazı vakitlerine ve Kurban Bayramı namazı vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinani, el-Hidaye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafiilere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbini, Muğni’l-muhtac, IV, 383; İbn Rüşd, Bidaye, I, 436).



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Denizli Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023