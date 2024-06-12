Manisa bayram namazı saat kaçta? 2024 Kurban Bayramı namazı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için yayınlandı. Bayramın ilk günü sabahında kılınacak olan bayram namazının ardından Kurban Bayramı başlamış olacak.
Manisa bayram namazı saati kaç? - 16 Haziran 2024
16 Haziran Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı namazı Manisa'da saat 06:19’da kılınacak. Diyanet sabah namazı vakitlerine ve Kurban Bayramı namazı vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinani, el-Hidaye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafiilere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbini, Muğni’l-muhtac, IV, 383; İbn Rüşd, Bidaye, I, 436).
YOLCUNUN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?
Yolcu (seferi), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetava’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferi olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir. Seferi iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kasani, Bedai‘, V, 63). Başta Şafii mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferilik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevi, el-Mecmu‘, VIII, 383).