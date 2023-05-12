Manisa Gölmarmara Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Manisa Gölmarmara Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Manisa ilinin ilçelerinden biri olan Gölmarmara, Türkiye'nin batısında yer alan bir ilçedir. Manisa merkeze 35 kilometre uzaklıkta yer alan Gölmarmara, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlüdür.

Tarihçesi

Gölmarmara, tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. İlçe tarihi boyunca birçok farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyet, Gölmarmara bölgesinde yaşamıştır.

Coğrafyası

Gölmarmara ilçesi, Akhisar Ovası'nın kuzeybatısında yer alır. Doğusunda Manisa'nın Kula ilçesi, batısında İzmir'in Bergama ilçesi, kuzeyinde Manisa'nın Soma ilçesi ve güneyinde ise Akhisar ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 212 kilometrekaredir.

Mahalleleri

Gölmarmara ilçesinde toplam 11 mahalle bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; Akçay, Baharlar, Çamköy, Çanaklı, Çömlekçi, Esenköy, Gökmarmara, Gölcük, Karacaahmet, Seyrek ve Şamlı mahalleleridir.

Nüfusu

2021 yılı TÜİK verilerine göre Gölmarmara ilçesinin toplam nüfusu 9.609'dur. Bu nüfusun %51,17'si erkeklerden, %48,83'ü ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçenin yüzölçümüne göre nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür.

Gölmarmara ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Yurt içi ve Yurt dışı seçmen sorgulama için TIKLAYIN.











