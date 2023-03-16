Manisa İmsakiye 2023 Ramazan-ı Şerif’e sayılı günler kala araştırılıyor. Manisa İftar Vakti sayfasında yer alan veriler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Oruca niyetlenilen gün için iftara ne kadar kaldı , bugün sahur ne zaman , akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve imsak kaçta başlıyor gibi sorularınız için “ Manisa İmsakiye ” sorgulaması yapılarak öğrenilebilmekte.

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Manisa iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Manisa Ramazan imsakiyesi ve Manisa iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde perşembe günü başlayacak.

2023 RAZAMAN BU SENE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bazı yıllarda 30 gün süren Ramazan ayı, 2023 yılında 29 gün sürecektir.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

21 Nisan 2023 Cuma Günü 00:00 itibariyle Ramazan ayı bitecektir.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan 2023 Cuma Günü Ramazan Bayramı 1. günüdür. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 24 Nisan 2023 Pazartesi 00:00 itibariyle son bulacaktır.

Oruçlu kimsenin dişlerini tedavi ettirmesi orucu bozar mı?

Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.

Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.

Zekât ve fitre kimlere verilir?

Zekât ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. (Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir.







