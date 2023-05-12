Manisa Kula Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Manisa Kula Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Manisa'nın önemli ilçelerinden biri olan Kula, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Kula ilçesi, Manisa ilinin kuzeybatısında yer alır ve 1.210 kilometrekarelik bir alanı kaplar. İlçenin güneydoğusunda Akhisar, doğusunda Demirci, kuzeydoğusunda Salihli, kuzeyinde Turgutlu, batısında Uşak ve güneyinde de Denizli il sınırları yer almaktadır.

Kula ilçesi tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar dayanmaktadır. İlçede bulunan antik kentler, tarihi camiler ve evler, tarihi dokuyu günümüze taşımaktadır. Kula'nın tarihi yapıları arasında, Manisa'nın simgesi haline gelen ve dünyaca ünlü bir tarihi mekan olan Kula Evleri yer almaktadır. Kula Evleri, Osmanlı dönemi mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösterilir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. İlçenin diğer tarihi yapıları arasında Germiyanlılar döneminden kalan Ulu Camii, Kula Kalesi, Hacı Ali Bey Camii, Kula Arkeoloji Müzesi ve Yılanlı Kilise gibi önemli yapılar bulunmaktadır.

Kula ilçesi, coğrafi özellikleri bakımından da oldukça zengin bir yapıya sahiptir. İlçenin yüksek kesimleri dağlık ve ormanlık alanlardan oluşurken, düşük kesimleri ise geniş ovadan oluşmaktadır. Kula'nın rakımı 900 metre civarında olup, ilçenin doğal güzellikleri arasında Ilıca Şelalesi, Sandal Harabeleri, Akdağ Tabiat Parkı, Demirci Kanyonu ve Gökköy Baraj Gölü yer almaktadır.

Kula'nın mahalleleri arasında en kalabalık olanı Merkez Mahallesi'dir. Ayrıca Beyoba, Değirmenli, Dikilitaş, Köseler, Köseler Köyü, Küçükköy, Şahinler, Yavşan ve Yaylaköy gibi birçok mahallesi bulunmaktadır. Kula'nın güncel nüfusu ise 2021 yılı verilerine göre 50.230'dur.





Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.







