Manisa Salihli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Manisa Salihli Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Manisa ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Salihli, batısında Ege Denizi, kuzeyinde Kula ve Manisa, güneyinde Saruhanlı ilçeleri, doğusunda da Alaşehir ilçesiyle sınır komşusudur. Tarihi İzmir-Ankara kara yolu üzerinde yer alan ilçe, yaklaşık 600 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. Nüfusu ise 2021 yılı itibariyle 140.000 civarındadır.

Tarihi açıdan ele alındığında, Salihli'nin antik dönemlerden beri birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. İlçe sınırları içerisinde bulunan Aigai antik kenti, M.Ö. 8. yüzyılda kurulmuştur ve İyonya uygarlığına ait önemli bir merkezdir. Ayrıca ilçede bulunan Sart antik kenti de Hititler, Lidyalılar ve Persler gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Salihli'nin coğrafyası, ilçenin güney kesiminde yer alan Gediz Nehri’nin oluşturduğu geniş bir düzlük üzerine kurulmuştur. Bu bölge, bereketli toprakları sayesinde tarım açısından oldukça verimlidir. İlçe ayrıca, doğal güzellikleriyle de dikkat çekmektedir. Ilıca şelalesi, Muradiye şelalesi, Spil Dağı Milli Parkı ve Demirköprü Kanyonu gibi doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir.

Salihli'nin ilçe merkezi ve çevresinde birçok mahalle yer almaktadır. Bunlar arasında Atatürk, Hacıalan, Aşağı Yenice, Yukarı Yenice, Bahçecik, Cengizhan, İstasyon, Fatih, Fevzi Paşa, Cumhuriyet, Mehmet Akif, Yenimahalle, Süleymaniye, Kemalpaşa, Bozdağ ve Gökeyüp mahalleleri yer almaktadır.

Son yıllarda hızla gelişen Salihli, ekonomik açıdan da oldukça önemli bir ilçedir. Tarım, hayvancılık ve sanayi, ilçenin en önemli geçim kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle tarım sektöründe üzüm, incir, zeytin, buğday ve arpa gibi birçok ürün yetiştirilmektedir. Ayrıca ilçede birçok sanayi kuruluşu faaliyet göstermekte ve ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.







