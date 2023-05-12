Manisa Saruhanlı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Manisa Saruhanlı Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Manisa ilinin güneydoğusunda yer alan Saruhanlı ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir yerleşim yeridir. İlçenin tarihi hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, antik dönemde Lidya Krallığı'nın egemenliği altında kaldığı bilinmektedir.

Coğrafi olarak, Saruhanlı ilçesi, geniş bir ovalık alanda kurulmuştur. İlçenin yüzölçümü 782 kilometrekare olup, Manisa ilinin en büyük ilçelerinden biridir. İlçenin kuzeyinde Akhisar, güneyinde Demirci ve Salihli, doğusunda Salihli ve Turgutlu ilçeleri, batısında ise İzmir ili bulunmaktadır. İlçenin kuzeyinde Gediz Nehri, güneyinde ise Bakırçay Nehri yer almaktadır. İlçede deniz etkisi daha az olduğu için iklimi daha sert ve kuraktır.

Saruhanlı ilçesi, toplam 29 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin en kalabalık olanları Sartmahmutlu, Ortaköy, Hamzabeyli, Karacahacılar, Çakırlar, İshakçelebi ve Süleymanlı'dır. İlçe merkezi, ilçenin en büyük yerleşim yeri konumundadır.

Nüfus açısından Manisa ilinin en kalabalık ilçelerinden biri olan Saruhanlı, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı göstermiştir. İlçenin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 75.779'dur. Bu nüfusun yaklaşık %70'i ilçe merkezinde yaşamaktadır.

Tarım, ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Özellikle üzüm, zeytin, pamuk ve hububat tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Ayrıca sanayi sektöründe de ilerleme kaydeden Saruhanlı'da, gıda, tekstil ve mobilya sektörleri önemli bir yer tutmaktadır. İlçede yer alan tarihi yapılar ve doğal güzellikler de turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

DEPREM BÖLGELERİNDE OY VERME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Daha önceki seçimde olduğu gibi yine belli bölgelerde sandık kurulacak. Yıkılan okulların da bahçesinde sandık kurulacak. Seçmenler adres kaydını değiştirdiği yerde kullanacak değiştirmediyse deprem bölgesinde kullanacak. Depremzede başka ilde oy kullanırsa oyu o il için sayılacak.

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAÇINCI DÖNEM?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir.

BİR KİŞİ İKİ KERE CUMHURBAŞKANI OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.











