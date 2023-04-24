Manisa seçim sonuçları
Manisa seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte İşte Manisa ilçe ilçe seçim sonuçları....
AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Bahadır Yenişehirlioğlu
2- Murat Baybatur
3- Tamer Akkal
4- Ahmet Mücahit Arınç
5- Mehmet Ali Özkan
6- Ayşe Nevin Sert
7- Mürşit Gedizli
8- Fatih Katıöz
9- Ahmet Palabıyık
10- Yaşar Demirel
CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
6 NEŞE ZENGİN YÜKSEK
7 AYSUN HELVACIOĞLU
8 SEÇİL EGE YÜKSEK
9 ŞERİF AKMEŞE
10 İLKSEN ÖZALPER
İYİ PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Şenol Sunat
2- Hasan Eryılmaz
3- Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi
4- Mehmet Koç
5- Gürhan Özcan
6- Orkun Şıktaşlı
7- Aslı Öz
8- Kazım Özsoy
9- Birgül Bozkurt
10- Mehmet Doğan
MHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERKAN AKÇAY
ALİ UÇAK
ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK
MUSTAFA ÜNVEREN
GÜNGÖR DİNCER
SEVAL BAŞKESEN
HÜSEYİN ŞAHİN ERTURUN
NADİ SARI
DENİZ SEVİM
ÖZTÜRK DEMİR
YEŞİL SOL PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- HABİP EKSİK
MEMLEKET PARTİSİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Fidel OKAN
Lamiha ÖZTÜRK
Gülnur EFE
Kasım Utku AKTÜRK
Nida ARIKAN
Burak ŞENGÜN
Gökhan DUVAN
Egemen GÜNER
Fatih ŞAHİN
Muhammed Caner Demir
2023 seçimleri Manisa seçim sonuçları
Manisa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 48.6’sını alırken, Muharrem İnce Manisa Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 34.6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 4,9, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.
Manisa milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Manisa oy oranı % 51,6 olurken, AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 40,8’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
Manisa’da hangi parti ne kadar oy aldı? Manisa’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 40.2
- CHP % 26,3
- İYİ Parti % 13,6
- MHP % 11,5
- HDP % 7
Manisa yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Ergün oyların % 52,77’sini alırken, İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı ise oyların % 38,05’ini aldı.
Manisa İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 28,61
CHP % 27,12
MHP % 18,34
İYİ Parti % 15,21
BBP % 5,23