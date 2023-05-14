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Manisa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Manisa Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri seçim sonuçları ile belli oluyor. Manisa milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 10 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Manisa’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Manisa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Manisa seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

18:17 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manisa seçim sonuçları

Manisa seçim sonuçları

Manisa
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık
ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

2023 Manisa seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. İşte Manisa ilçe ilçe seçim sonuçları.

2023 seçimleri Manisa seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Manisa cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Manisa milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Bahadır Yenişehirlioğlu

2- Murat Baybatur

3- Tamer Akkal

4- Ahmet Mücahit Arınç

5- Mehmet Ali Özkan

6- Ayşe Nevin Sert

7- Mürşit Gedizli

8- Fatih Katıöz

9- Ahmet Palabıyık

10- Yaşar Demirel

CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)

5- Semih Balaban

6 NEŞE ZENGİN YÜKSEK

7 AYSUN HELVACIOĞLU

8 SEÇİL EGE YÜKSEK

9 ŞERİF AKMEŞE

10 İLKSEN ÖZALPER

İYİ PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Şenol Sunat

2- Hasan Eryılmaz

3- Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi

4- Mehmet Koç

5- Gürhan Özcan

6- Orkun Şıktaşlı

7- Aslı Öz

8- Kazım Özsoy

9- Birgül Bozkurt

10- Mehmet Doğan

MHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERKAN AKÇAY

ALİ UÇAK

ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK

MUSTAFA ÜNVEREN

GÜNGÖR DİNCER

SEVAL BAŞKESEN

HÜSEYİN ŞAHİN ERTURUN

NADİ SARI

DENİZ SEVİM

ÖZTÜRK DEMİR

MEMLEKET PARTİSİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Fidel OKAN

Lamiha ÖZTÜRK

Gülnur EFE

Kasım Utku AKTÜRK

Nida ARIKAN

Burak ŞENGÜN

Gökhan DUVAN

Egemen GÜNER

Fatih ŞAHİN

Muhammed Caner Demir

2018 Manisa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

yüzde 48.6’sını alırken, Muharrem İnce Manisa Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 34.6’sını aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 4,9, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.

2018 Manisa milletvekili genel seçim sonuçları

Manisa
% 51,6 olurken, AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 40,8’ini alarak CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Manisa'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 40.2
  2. CHP % 26,3
  3. İYİ Parti % 13,6
  4. MHP % 11,5
  5. HDP % 7

2019 Manisa yerel seçim sonuçları

MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Ergün oyların % 52,77’sini alırken, İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı ise oyların % 38,05’ini aldı.

2019 Manisa İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 28,61

CHP % 27,12

MHP % 18,34

İYİ Parti % 15,21

BBP % 5,23

Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

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Isparta Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Isparta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları