Manisa seçim sonuçları
2023 Manisa seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. İşte Manisa ilçe ilçe seçim sonuçları.
2023 seçimleri Manisa seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Manisa cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Manisa milletvekilleri burada yer alacaktır.
AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Bahadır Yenişehirlioğlu
2- Murat Baybatur
3- Tamer Akkal
4- Ahmet Mücahit Arınç
5- Mehmet Ali Özkan
6- Ayşe Nevin Sert
7- Mürşit Gedizli
8- Fatih Katıöz
9- Ahmet Palabıyık
10- Yaşar Demirel
CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
6 NEŞE ZENGİN YÜKSEK
7 AYSUN HELVACIOĞLU
8 SEÇİL EGE YÜKSEK
9 ŞERİF AKMEŞE
10 İLKSEN ÖZALPER
İYİ PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Şenol Sunat
2- Hasan Eryılmaz
3- Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi
4- Mehmet Koç
5- Gürhan Özcan
6- Orkun Şıktaşlı
7- Aslı Öz
8- Kazım Özsoy
9- Birgül Bozkurt
10- Mehmet Doğan
MHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERKAN AKÇAY
ALİ UÇAK
ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK
MUSTAFA ÜNVEREN
GÜNGÖR DİNCER
SEVAL BAŞKESEN
HÜSEYİN ŞAHİN ERTURUN
NADİ SARI
DENİZ SEVİM
ÖZTÜRK DEMİR
MEMLEKET PARTİSİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Fidel OKAN
Lamiha ÖZTÜRK
Gülnur EFE
Kasım Utku AKTÜRK
Nida ARIKAN
Burak ŞENGÜN
Gökhan DUVAN
Egemen GÜNER
Fatih ŞAHİN
Muhammed Caner Demir
2018 Manisa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Manisa milletvekili genel seçim sonuçları
2018 Manisa'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 40.2
- CHP % 26,3
- İYİ Parti % 13,6
- MHP % 11,5
- HDP % 7
2019 Manisa yerel seçim sonuçları
MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Ergün oyların % 52,77’sini alırken, İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı ise oyların % 38,05’ini aldı.
2019 Manisa İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 28,61
CHP % 27,12
MHP % 18,34
İYİ Parti % 15,21
BBP % 5,23