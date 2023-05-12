Manisa Soma Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Manisa Soma Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Manisa'nın ilçelerinden biri olan Soma, Marmara bölgesinde yer almaktadır. İl merkezine 104 kilometre uzaklıkta olan ilçe, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Soma ilçesinin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk olarak Hititler'in ardından Lidyalılar, Persler, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu egemenliği altında kalmıştır.

Coğrafi olarak bakıldığında, Soma ilçesi doğu-batı doğrultusunda yer alan Akhisar ve Manisa ovaları arasında yer almaktadır. İlçenin toprakları kısmen dağlık ve engebeli olup, genellikle dağlık alanlar madenlerle kaplıdır. Soma'nın önemli doğal güzellikleri arasında Muradiye Şelalesi, Yırca Kanyonu, Köseler Kanyonu ve Asar Deresi yer almaktadır.

Soma ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 85.783'tür. İlçe merkezi ve 66 köyü bulunan Soma, mahalle ve köylerine ayrılmaktadır. Soma ilçesi, Türkiye'nin önemli kömür madenlerinin bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. İlçenin ekonomisi genellikle madencilik, tarım, hayvancılık ve sanayi sektörüne dayanmaktadır.

Soma ilçesi, son yıllarda yaşanan maden faciasıyla adını ülke geneline duyurmuştur. 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmiştir. Bu olay, Türkiye'de maden işçilerinin çalışma koşullarının yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur.

Soma ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatabilecek birçok yere sahiptir. Muradiye Şelalesi, Yırca Kanyonu, Köseler Kanyonu, Akhisar Koca Camii, Gördes Koca Camii, Şehitler Abidesi, Taşmektep ve Köseler Köyü Taş Köprüsü Soma ilçesinde gezilebilecek yerlerden bazılarıdır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285

İLK DEFA OY KULLANACAK KAÇ KİŞİ VAR?

AK Parti'nin 2003'te iktidara gelmesinden bu yana oy verme yaşına gelen yaklaşık 5,2 milyon kişi seçim günü ilk kez söz sahibi olacak. Bu da seçmenlerin yüzde sekizi anlamına geliyor.

AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.







