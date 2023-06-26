Bayram namazı
Mardin bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Mardin kurban bayramı namazı saati.
Mardin bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023
28 Haziran Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı namazı Mardin’de saat 05.32’de kılınacak. Diyanet sabah namazı vakitlerine ve Kurban Bayramı namazı vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.