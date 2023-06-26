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Mardin Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Mardin bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Kurban bayramı namazı, cemaatle camiide kılınır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise mükked sünnettir. Peki, 2023 Mardin bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Mardin namaz vakitleri.

14:35 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bayram namazı

Bayram namazı

Mardin bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Mardin kurban bayramı namazı saati.

Mardin bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

28 Haziran Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı namazı Mardin’de saat 05.32’de kılınacak. Diyanet sabah namazı vakitlerine ve Kurban Bayramı namazı vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.



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42 dakika önce
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Denizli Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023