Kurban eti muhafaza edilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı, yine bütün aileyi bir araya getirecek. Kurulan lezzetli sofralarda tadına doyulmaz et yemekleri servis edilecek. Özellikle de kavurma bayramların olmazsa olmazları arasında yer almakta. Kurban kesildikten sonra sünnete uygun olarak da paylar dağıtılır. Kalan etler ise buzdolabında ya da derin dondurucuda saklanmak için hazırlanır. Et saklama yöntemleri oldukça önemlidir. Peki buzlukta et nasıl saklanır? İşte et saklama yöntemleri, kurban etinin saklanması için izlenmesi gereken adımlar: