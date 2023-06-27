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Kurban nasıl dağıtılır?

Kurban eti dağıtımı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kaynakta ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kurban hissesi dağıtımı dini vecibelerini yerine getirerek kurban kesenlerce araştırılıyor. Kurban payı dağıtımının nasıl olacağını Peygamber Efendimiz (s.a.v) ifade etmiştir. Kurban eti kaç kişiye dağıtılmalı? sorusu en çok sorgulanan konular arasında yer almakta. Kurban eti dağıtılırken dikkat edilecek konuları sunmak istedik. Kurban eti paylaşımı, saklanması ve tüketimi hakkında merak edilen sorular haberimizde yer almakta.

22:58 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç kişiye pay edilir?

Kurban eti nasıl dağıtılır, kaç kişiye pay edilir?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir. Kurban eti dağıtılırken dikkat edilecek konuları sunmak istedik. Kurban eti paylaşımı, saklanması ve tüketimi hakkında merak edilen sorular sizlerle.

Kurban eti nasıl dağıtılır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Kurban en fazla kaç kişiye dağıtılır?

Kurban etinin 7 veya 3 kişiye dağıtılması gerekir yönünde kulaktan dolma bilgileri bir kerana bırakıp dikkat edilmesi gereken hususları izah etmekte fayda var. Kurban kesildikten sonra payımıza düşen hissenin üçte birini fakirlere dağıtmalıyız.

Kurbanda hisse paylaşımı nasıl olur?

Kurbanlık olarak alınan bir büyükbaş hayvanın ortak sayısının yediden az olması durumunda, ortaklardan bir kısmı, sonradan ortak olmak isteyen bir kişiyi kendi hisselerine dâhil etmek isteseler; her bir hisse, hayvana verilen bedelin yedide birinden az olursa, yapılan bu işlem caiz olmaz.

Kurban eti kaç aileye dağıtılır?

Kurban eti kaça bölünür Diyanet açıklaması aynen şu şekildedir: Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Et nasıl saklanmalı? İşte kurban eti saklama koşulları
Et nasıl saklanmalı? İşte kurban eti saklama koşulları

Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı, yine bütün aileyi bir araya getirecek. Kurulan lezzetli sofralarda tadına doyulmaz et yemekleri servis edilecek. Özellikle de kavurma bayramların olmazsa olmazları arasında yer almakta. Kurban kesildikten sonra sünnete uygun olarak da paylar dağıtılır. Kalan etler ise buzdolabında ya da derin dondurucuda saklanmak için hazırlanır. Et saklama yöntemleri oldukça önemlidir. Kurban etini muhafaza etmek için eti derin dondurucuya koyarken uygun malzemelerin içine yerleştirmek önemlidir. Eti derin dondurucu için özel olarak üretilen poşetler, buzdolabı poşeti, sterç fim veya yağlı kağıda sarıp derin dondurucuya koyabilirsiniz. Peki buzlukta et nasıl saklanır? Et saklama yöntemleri:

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#kurban bayramı
1 saat önce
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