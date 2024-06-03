Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir; Şafii ve Malikilere göre ise sünnet kabul edilir. Kurban kesmek için bazı şartları taşıyor olmak gerekir.

Müslüman Olmak: Kurban kesmek Müslümanlar için bir ibadettir.

Akıl ve Baliğ Olmak: Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış olmak.