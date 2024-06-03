Ailede kurban kesmek kime düşer? sorusu yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle merak konusu. Kurban kesmek, belirli şartları taşıyan Müslümanlar için vacip bir ibadettir. Ancak, karı kocanın her ikisinin de ayrı ayrı kurban kesip kesmemesi gerektiği konusu, maddi duruma ve dini yükümlülüklere göre değerlendirilir. Peki karı koca kurban kesmek zorunda mı? Aynı evden bir kişi kurban kesmesi yeterli mi? Kocası varken kadın kurban keser mi? İşte kimler kurban keser? Evde baba, aile büyüyü adına kurban kesilirse diğer aile fertleri de kurban kesmiş sayılır mı? sorularının cevabına ilişkin haberin detayları.
Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir; Şafii ve Malikilere göre ise sünnet kabul edilir. Kurban kesmek için bazı şartları taşıyor olmak gerekir.
Müslüman Olmak: Kurban kesmek Müslümanlar için bir ibadettir.
Akıl ve Baliğ Olmak: Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış olmak.
Mali Güç: Belirli bir mali güce sahip olmak (nisap miktarı). Nisap miktarı, zekat verebilecek mali güce sahip olmayı ifade eder. Bu, temel ihtiyaçlar ve borçlar dışında, belirli miktarda (yaklaşık 80.18 gram altın veya eşdeğer değerde mal) birikime sahip olmayı gerektirir.
Karı koca kurban kesmek zorunda mı?
Kurban kesiminde aile içerisindeki zengin olan kişi kurban kesmekle yükümlü olmaktadır. Kurbanda kişi mülkiyeti esası doğrultusunda belirlenen bu kural, özellikle ailedeki geçim kaynağını sağlayan kişinin kurban kesme yükümlülüğünü de almasını sağlamaktadır.
Kocalar evin gelirini sağlayan tek kişi ise kurban kesmek durumundadır. Özellikle kurban kesim şartlarını taşıyan eşlerin kurban kesiminde kendi tercihleri ön plandadır.
İster erkek, ister kadın olsun, kişiler en yüksek geliri ve kurban kesme şartlarını taşıyorsa kurban kesmekle yükümlü olacaktır. Ancak eşlerin ikisi de gelir sahibiyse ve zengin olarak kurban kesme şartlarını taşıyorsa 2 kişinin de kurban kesme yükümlülüğü olacaktır.
Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?
Evde babanın kurban kesmesiyle diğer aile fertlerinin üzerinden kurban kesme şartı düşer mi? İbadetlerde yükümlülük ve bu yükümlülüğün bir neticesi olan ceza ve mükâfat bireyseldir.
İslâm’a göre aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Yani ailenin her bir ferdinin kendisine ait malı olabilir. Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nâmî (artıcı) olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa, o kimse zengin sayılır.
Aile fertlerinden bu şartları taşıyanlar, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi Kurban Bayramı’nda da Hanefîler'e göre kurban kesmekle yükümlüdürler (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/312-316).
Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/384; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 6/123). Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur.