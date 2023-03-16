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Mardin ezan vakitleri: 2023 Mardin Ramazan imsakiyesi

Mardin imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Mardin Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Mardin namaz vakitleri.

17:11 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mardin İmsakiye 2023

Mardin İmsakiye 2023

İmsakiye 2023 Ramazan ayında iftar, sahur ve imsak vakti saatlerini takip etmek adına büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan orucu için 2023 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Mardin iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih vakti bilgileri, bu sayfada yer almaktadır.

MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Mardin iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Mardin Ramazan imsakiyesi ve Mardin iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı yeni yılda 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

20 Nisan 2023 Perşembe günü arefe günü olacak.

  • 21 Nisan Ramazan Bayramı 1. günü
  • 22 Nisan Ramazan Bayramı 2. günü
  • 23 Nisan Ramazan Bayramı 3. günü

Bozulan nafile orucun kaza edilmesi gerekir mi?

Nafile oruç, Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da, kaza edilmesi gerekir. Kaza orucu tutmakta olan kişinin de bu orucu bozması durumunda yine kaza gerekli olup, kefaret gerekmez.

Oruç tutmayan kimse Teravih namazı kılabilir mi?

Teravih namazı Ramazan ayına ait bir sünnetidir, oruçla doğrudan ilişkisi yoktur. Bu nedenle, mazeretli ya da mazeretsiz oruç tutmayan kişiler için de Teravih namazı kılmak sünnet-i müekkededir (Tahtavi, Haşiye ala Meraki'l-Felah, 227).


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#Mardin namaz vakiti
#Mardin ezan saati
35 dakika önce
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Mardin ezan vakitleri: 2023 Mardin Ramazan imsakiyesi
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