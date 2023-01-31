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Mardin TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Mardin TOKİ arsa kura sonuçları için heyecan sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında konutta başvurular tamamlandı ve konutların kura çekimi de başladı. 10 Ekim’de başlayan arsa başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasından sonra gözer TOKİ arsa kura çekiliş tarihlerinde. 17 bin 500 arsa kontenjanının verildiği Mardin müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihi belli olu. Peki Mardin TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Mardin arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

17:59 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Mardin TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi!

Mardin TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Mardin TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Mardin TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi. Mardin TOKİ arsa kuraları 3 Şubat'ta çekilecek.

Mardin TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Mardin arsa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Mardin TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Mardin’de arsalar nerede?

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27 dakika önce
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Mardin TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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