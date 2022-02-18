Market fiyatları için indirim yaptırımı ne zaman uygulanacak? Tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı!

Market fiyatlarında KDV indiriminin uygulanmasına yönelik yaptırımlar adına önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Kararlar stokçuluk yapanları, fahiş fiyat uygulayanları engelleyecek nitelikte.

MARKET FİYATLARINDA İNDİRİM YAPTIRIMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.

STOKÇULUK YAPANA 2 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

REKLAM

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

"MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan etiketi,"

"g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,"

REKLAM

"h) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,"

"n) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına "bulunması" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Türkçe yazılması" ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına "malın veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "ambalajının yahut kaplarının üzerine;" ibaresi eklenmiştir.

REKLAM

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir."

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

REKLAM

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Söz konusu indirim kapsamında KDV indirimine gidilen ürünler ise şöyle: Tüm bakliyat ürünleri, zeytin, peynir, süt, yoğurt, kırmızı et, balık, beyaz et, sıvı ve katı yağ, tuz, şeker, çay, yumurta, makarna ve benzeri ürünler, meyve, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, konserve, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, baklava, pasta, kek, yufka, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta gibi tatlılar, kuruyemişler, baharatlar ve bebek mamaları.