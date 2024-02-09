Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üç aylık öngörülen mevsimsel sıcaklık verilerini değerlendirdi.

MART VE NİSANDA HAVA NASIL OLACAK?

Bu kapsamda mart, nisan ve mayıs aylarında beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, "Özellikle mart ve nisan aylarında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece, yer yer 3 derece üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii bu hep sıcak gidecek demek değil, arada soğuk ataklar olacaktır. Ancak ortalamalara baktığımızda sıcak bir baharı, mart, nisan aylarını geçireceğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

MAYISTA HAVA NASIL OLACAK?

Mayısta ise yurdun genelinde sıcaklıkları mevsim normalleri civarında öngördüklerini dile getiren Şahbaz, "Mayıs ayında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklar mevsim normalinin 1 ila 2 derece üzerinde olacak." dedi.

Baharda yurttaki yağış durumuna ilişkin tahminleri de paylaşan Şahbaz, "Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olmasını ancak Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle sahil kesiminde yağışların mevsim normallerinin bir miktar üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, bahar aylarında yağış miktarlarını artıran bir etmen olduğunu vurgulayarak, "Yağış miktarını artırırken aslında kısa süreli, kuvvetli yağış miktarlarını da artırıyor maalesef. Dolayısıyla sıcak havayla beraber daha çok sel, kuvvetli yağışlar, su baskınları görme ihtimalimizin de arttığını söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

BAHARDA HAVA NASIL OLACAK, KURAK OLACAK MI?

Türkiye'de genel olarak bahar aylarının yağışlı geçtiğine işaret eden Şahbaz, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi vatandaşlarımızda kurak bir bahar geçireceğimiz algısı oluşturabilir ancak yaptığımız değerlendirmelere göre mevsim normalleri civarında yağışlar bekliyoruz." dedi.