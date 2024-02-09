|
Özgün

Meteoroloji üç aylık hava durumu raporunu açıkladı! Türkiye'yi sıcak ve yağışlı bir bahar bekliyor

Türkiye genelinde, bahar aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte Meteorolojinin üç aylık hava durumu tahmini raporunun detayları.

14:33 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 15:19 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu nasıl olacak?
Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üç aylık öngörülen mevsimsel sıcaklık verilerini değerlendirdi.

MART VE NİSANDA HAVA NASIL OLACAK?

Bu kapsamda mart, nisan ve mayıs aylarında beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, "Özellikle mart ve nisan aylarında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece, yer yer 3 derece üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii bu hep sıcak gidecek demek değil, arada soğuk ataklar olacaktır. Ancak ortalamalara baktığımızda sıcak bir baharı, mart, nisan aylarını geçireceğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

MAYISTA HAVA NASIL OLACAK?

Mayısta ise yurdun genelinde sıcaklıkları mevsim normalleri civarında öngördüklerini dile getiren Şahbaz, "Mayıs ayında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklar mevsim normalinin 1 ila 2 derece üzerinde olacak." dedi.

Baharda yurttaki yağış durumuna ilişkin tahminleri de paylaşan Şahbaz, "Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olmasını ancak Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle sahil kesiminde yağışların mevsim normallerinin bir miktar üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, bahar aylarında yağış miktarlarını artıran bir etmen olduğunu vurgulayarak, "Yağış miktarını artırırken aslında kısa süreli, kuvvetli yağış miktarlarını da artırıyor maalesef. Dolayısıyla sıcak havayla beraber daha çok sel, kuvvetli yağışlar, su baskınları görme ihtimalimizin de arttığını söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

BAHARDA HAVA NASIL OLACAK, KURAK OLACAK MI?

Türkiye'de genel olarak bahar aylarının yağışlı geçtiğine işaret eden Şahbaz, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi vatandaşlarımızda kurak bir bahar geçireceğimiz algısı oluşturabilir ancak yaptığımız değerlendirmelere göre mevsim normalleri civarında yağışlar bekliyoruz." dedi.

Şahbaz, kış mevsiminin sıcak geçmesinin ağaçların erken çiçek açmasına da neden olabileceğini belirterek, "Her ne kadar önümüzdeki dönemin sıcak geçeceğini düşünüyor olsak da bu sıcak periyodun içinde kısa süreli birkaç günlük soğuk ataklar göreceğiz maalesef. Bu soğuk ataklar da zirai don açısından oldukça riskli olabilir. Çünkü sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı erken açan ağaçların bu geç donlarda çok büyük zararlar görme ihtimali var." diye konuştu.

#hava durumu
#meteoroloji
#istanbul
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji üç aylık hava durumu raporunu açıkladı! Türkiye'yi sıcak ve yağışlı bir bahar bekliyor