Türkiye genelinde hava durumu, hafta sonuna dair önemli detaylar içeriyor. Yapılan tahminlere göre, bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer yerlerde yağışlı bir hava bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 10-11 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre kış koşullarının üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bir süre daha etkisini sürdürecek.

Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak bugün bazı bölgelerde aralıklarla yağış bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda aralıklı yağış öngörülüyor. Antalya'nın doğusunda yağışların ara ara kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlı hava, hafta sonu Doğu ve Güney kesimlerde etkili olacak. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağışların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında etkili olacağını, pazar günü ise batı kıyılarında, Marmara'nın batısında, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde aralıklarla yağış görüleceğini söylüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi olduğuna dair uyarıda bulundu. Dik yamaçların olduğu yerlerde yaşayan vatandaşlar çığ tehlikesine karşı dikkatli olması istendi.

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul'da yağış beklentisi yok. Hava parçalı ve az bulutlu. Ankara'da mevzi sağanak yağış geçişi bekleniyor. İzmir'de ise cumartesi ve pazar günü aralıklı sağanak bekleniyor.

10 Şubat 2024 Hava Durumu

11 Şubat 2024 Hava Durumu





Haftalık Hava Tahmini

🗓️(8 - 14 Şubat 2024)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/cvhs96PLIE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 7, 2024







