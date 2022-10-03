Masterchef Çiğ Köfte Nasıl Yapılır? Çiğ Köfte Malzemeleri, Yapılışı, Püf Noktaları

Masterchef'te yarışmacılar bu akşam çiğ köfte yapacak. Masterchef Türkiye'nin 90. bölümünde jüri tarafından yarışmacılara hazırlanan sürprizle kaptanlık oyunu için çiğ köfte yer aldı. Müziklerle ve yöresel kıyafetlerle görülen eğlenceli bölümde tercih edilen lezzet olan çiğ köftenin yapımı da merak konusu oldu. Masterchef Çiğ köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...

MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

2,5 su bardağı esmer bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber

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3 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet soğan

1 adet limon suyu

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin. Üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın. Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın. Otu da bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar beklemeye alın. Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın ve üstüne, robottan çektiğiniz kuru soğanı, ıslanmış isotu(suyuyla birlikte), limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu , salçayı ve kırmızı biberi ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar çekin.

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Sonra bir kaba alın ve elinize birkaç dakika daha yoğurup şekillendirin. Bolca marul, domates ve limonla servis edin. Afiyetler olsun!

ÇİĞ KÖFTE NE KADAR, KAÇ DAKİKA YOĞURULUR?

Çiğ köfte tekniğine uygun yoğrulurken.

1 saat 20 dk boyunca (ortalama) tekniğine uygun olarak yoğurma sürer.

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