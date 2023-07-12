|
Özgün

Kırşehir'in yöresel yemeği çirleme tarifi

Çirleme, Anadolu Bölgesi’nin Kırşehir'e ait lezzetlerinden biri olan bir et yemeğidir. Kuru üzüm ve pekmezle hazırlanan bu etli yemek oldukça doyurucu ve besleyicidir. Çirleme nasıl yapılır? Çirleme yemeği malzemeleri nelerdir? İşte Kırşehir'in meşhur yemeği çirlemenin yapılışına dair ayrıntılar...

08:57 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çirleme tarifi

Çirleme tarifi

Kırşehir yemekleri hem lezzetli bir o kadar da sağlık açısından faydalıdır. Bunlardan biri de çirleme yemeğidir. Çirleme Kırşehir tarafından tescil almıştır.

ÇİRLEME TARİFİ

Çirleme malzemeler

Kuşbaşı dana eti,

Gün kurusu kayısı,

Nohut (önceden ıslatılmış),

Üzüm pekmezi,

Kuru soğan,

Tereyağı,

Domates salçası,

Tuz,

Kırmızı pul biber,

Karabiber

ÇİRLEME YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış etler haşlanır.

Daha sonra ince doğranmış soğan yağda pembeleştirilerek baharat, tuz, güzel temizlenmiş ve sıcak suda yıkanmış kuru üzüm, haşlanmış et, yeteri kadar su ve pekmez ilave edilerek pişirilir.

Piştikten sonra sıcak servis yapılır.



#çirleme
#çirleme tarifi
#çirleme yemeği
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kırşehir'in yöresel yemeği çirleme tarifi