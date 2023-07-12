Çirleme tarifi
Kırşehir yemekleri hem lezzetli bir o kadar da sağlık açısından faydalıdır. Bunlardan biri de çirleme yemeğidir. Çirleme Kırşehir tarafından tescil almıştır.
ÇİRLEME TARİFİ
Kuşbaşı dana eti,
Gün kurusu kayısı,
Nohut (önceden ıslatılmış),
Üzüm pekmezi,
Kuru soğan,
Tereyağı,
Domates salçası,
Tuz,
Kırmızı pul biber,
Karabiber
ÇİRLEME YAPILIŞI
Kuşbaşı doğranmış etler haşlanır.
Daha sonra ince doğranmış soğan yağda pembeleştirilerek baharat, tuz, güzel temizlenmiş ve sıcak suda yıkanmış kuru üzüm, haşlanmış et, yeteri kadar su ve pekmez ilave edilerek pişirilir.
Piştikten sonra sıcak servis yapılır.