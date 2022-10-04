MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 3 Ekim 2022 mavi takım kaptanı belli oldu!

MasterChef'te kaptanlık oyunu yine nefesleri kesti. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni hafta heyecanı başladı. Kırmızı ve Mavi takım kaptanını belirleyecek oyunların ardından kazanan ve bu haftanın mavi takım kaptanı olan isim belli oldu. Kaptanlık için verilen yemek ise çiğ köfteydi.

MASTERCHEF 3 EKİM KAPTANLIK OYUNU

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kıran kırana yarıştı. Şefler, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Yarışmacılar tabaklarını çıkardı ve jüri değerlendirdi. İlk dörde ise Çağatay, Burak Kaya, Serpilay, Burak kaldı. Jüri dört isim arasından kaptanlık düellosu için iki kişiyi seçti.

MASTERCHEF HAFTANIN MAVİ KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık için 2ç kez yarışan Burak Kaya ile Çağatay düelloda karşılaştı. İki isim de düelloda 15 dakika içinde en çok ve başarılı lokma dökmek için çabaladı. Bu aşamada başarılı olan Çağatay mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takıma kaptan olarak Burak Revanbahş'ı tercih etti.

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MASTECHEF 3 EKİM MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

Çağatay - Takım kaptanı Büşra Metin Burak Kaya Atike Yağız Tolga Serpilay Fatmanur

KIRMIZI TAKIM

Burak - Takım kaptanı Gamze Tayfun Görkem Kıvanç Barış Ayaz Şule