2022 Mavi Kart Ücreti Ne Kadar Oldu? Mavi Kart Nasıl Çıkarılır?

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuşa gelen ulaşım zammının ardından toplu taşımaya da zam geldi. İndirimli ulaşım kartı olan İstanbulkart'a da 2022 ocak ayından itibaren değişti. Peki, 2022 mavi kart ücreti ne kadar?

MAVİ KART ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

2022 Aylık akbil olarak bilinen tam mavi kart aylık 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi.

MAVİ KART NEDİR?

Mavi kart olarak da bilinen aylık İstanbulkart yani eski adıyla akbil; Abonman bedeli ve kullanım koşulları UKOME tarafından belirlenen aylık abonman yüklenerek kullanılan "istanbulkart" türüdür. Aylık abonman yüklemesinin yanısıra normal TL yüklemesi yapılarak da kullanılabilen kişisel karttır.

MAVİ KART NASIL ALINIR?

Mavi Kart almak için nüfus cüzdanı, (ehliyet ya da pasaport da dahil) kimlik kartınız ve 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile beraber size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne başvurarak alabilirsiniz. Online başvuru yapmak için (https://bireysel.istanbulkart.istanbul/) bağlantı linkine tıklayarak İETT'nin kendi sitesi üzerinden üye olup, online başvuru yapabilirsiniz. Online başvuru formunu doldurduktan sonra ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz.

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Online başvuru formunu doldurduktan sonra kurum tarafından PTT'ye teslim edilen kartınız, yine PTT aracılığı ile adresinize teslim edilmektedir. Gönderi numaranız ile PTT gönderi sorgulama sayfasından (http://gonderitakip.ptt.gov.tr) kartınızın teslim sürecini de takip edebilirsiniz.