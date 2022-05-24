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2022 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Vatandaşlar Mayıs ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağını oldukça merak ediyor. Açıklanan enflasyon rakamına göre kira artış oranı belli oluyor. Geçtiğimiz Nisan ayından açılanan enflasyon oranını bu ay ne kadar olacağı merak konusu. Peki, mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2022 Mayıs ayı enflasyon oranı detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı
​Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayında açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon oranı oldukça merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını mayıs ayı başında açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 69,97 oranında gerçekleşti. Peki, mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?2022 Mayıs ayı enflasyon oranı detayları sizlerle...

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

  • Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10:00’da açıklanacak.

Nisan ayında açıklanan enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 69,97 oranında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. Kira artış oranları ise yüzde 34.46 oranında gerçekleşecek.

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