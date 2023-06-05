Türkiye ekonomisi, 2023 yılı birinci çeyrek döneminde yani Ocak-Şubat ve Mart aylarında yüzde 4 oranında büyüdü. Zorlu küresel finansal koşullara, zayıf küresel ticaret görünümüne ve ülkede yaşanan deprem felaketine göre bu çeyrek dönemde gerçekleşen bu büyüme oranı çok önemli. Ekonomik büyüme ile beklenti anketi yayımlayan AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne göre de, 2023 yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,74 oranında büyüyeceği öngörülmüştü. Peki 2023 yılı birinci çeyrek dönemde