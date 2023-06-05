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Enflasyon verileri belli oldu! 2023 TÜİK mayıs ayı TÜFE oranı ne kadar?

6 aylık enflasyon verisinin ardından memur maaş farkı ve ara zamların tutarı belli olurken kira artış oranları ve maaş zamları dahil birçok alanı etkileyen Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Kira artış oranı ve market alışverişlerindeki fiyatlara etki eden enflasyon verilerinin mayıs ayında ne kadar, yüzde kaç olacağı merak kazanmıştı. Peki, mayıs enflasyonu yüzde kaç oldu?

10:07 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Enflasyon rakamı

Enflasyon rakamı

Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi.

MAYIS AYI ENFLASYON YÜZDE KAÇ?

TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 0,04 olarak açıklanırken yıllık enflasyon 39,59 oldu.

TÜİK'TEN '2023 NİSAN ENFLASYON ORANI' AÇIKLAMASI

Nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili açıklama geçtiğimiz ay yapılmıştı.

Son verilerde enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.


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