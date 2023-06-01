Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları için geri sayım devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Vatandaşların gözleri "Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi.

MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Her ayın enflasyon rakamlarını düzenli olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranını 5 Haziran Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak.

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00'ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.







