Özgün 2022 Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı
ÖZGÜN HABERLER

2022 Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları emekli ve memur zammı ile birlikte birçok kalemde maaşları etkileyeceği için son dönemde en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Mayıs enflasyon beklentileri ve tahminleri...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı? Son dakika: Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon tahmini!
Mayıs ayı enflasyon oranı 2022

Mayıs ayı enflasyon oranı özellikle son günlerde sıklıkla konuşulan asgari ücrete ikinci zam tartışmaları sürerken en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ardından nihayet Merkez Bankası'ndan geldi.

2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da açıklanacak.

2022 YILININ İLK 4 AYI İÇİN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Almanya'da enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı: Ciddi bir kriz kapıda
EKONOMİ
Almanya'da enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı: Ciddi bir kriz kapıda

Bu yaz maskeden kurtulacağız

'Bu yaz
maskeden kurtulacağız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu.
Yarın hesaplara yatıyor

Yarın hesaplara yatıyor

​Tarım ve Orman Bakanı güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.
Düzensiz göçle mücadele: 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Engel tanımıyorlar: ​Havada, karada, denizde ve her yerde.

​İran'da facia: Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

'Vefat eden eşini yalnız bırakmamak' için ayrılmıyor.
Sınır kentleri toz kapladı

Sınır kentleri toz kapladı

​Yetkililerden 'dışarı çıkmayın' uyarısı.

Sevgisini sokağa kadar taşıdı, Cumhurbaşkanını davet ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.