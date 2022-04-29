Almanya'da enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı: Ciddi bir kriz kapıda
Almanya'da nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre enflasyon, yüzde 7.4 ile son 40 yılın en üst seviyesine yükseldi. 1981 yılındaki Körfez Savaşı'ndan bu yana en üst seviyeye yükselen enflasyona dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Lindner, fiyat hareketlerinden dolayı çok kaygılandığını söyledi. Bakan Lindner, "Ciddi bir kriz kapıda" dedi.
Almanya'da nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ülkede enflasyon, yüzde 7.4 ile son 40 yılın en üst seviyesine yükseldi.
Federal İstatistik Dairesi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, enflasyon bu ay, mart ayındaki yüzde 7.3'ten yüzde 7.4'e yükseldi.
Almanya'da bu yükseklikte enflasyon rakamı en son 1981 yılındaki Körfez Savaşı sebebiyle kaydedilmişti.
ALMAN BAKAN UYARDI: CİDDİ BİR KRİZ KAPIDA
Alman Dışişleri Bakanı Lindner fiyat hareketlerinden dolayı çok kaygılandığını belirterek "ciddi bir kriz kapıda" uyarısı yaptı.
Ekonomistler, 2022 için yüzde 6.1'lik ortalama bir enflasyon oranı beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde, enflasyon rakamlarının önümüzdeki aylarda daha da yükselebileceğini belirtti.