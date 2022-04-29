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Ekonomi Almanyada enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı Ciddi bir kriz kapıda
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'da enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı: Ciddi bir kriz kapıda

Almanya'da nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre enflasyon, yüzde 7.4 ile son 40 yılın en üst seviyesine yükseldi. 1981 yılındaki Körfez Savaşı'ndan bu yana en üst seviyeye yükselen enflasyona dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Lindner, fiyat hareketlerinden dolayı çok kaygılandığını söyledi. Bakan Lindner, "Ciddi bir kriz kapıda" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyada enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı: Ciddi bir kriz kapıda
Almanya

Almanya'da nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ülkede enflasyon, yüzde 7.4 ile son 40 yılın en üst seviyesine yükseldi.

Federal İstatistik Dairesi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, enflasyon bu ay, mart ayındaki yüzde 7.3'ten yüzde 7.4'e yükseldi.

Almanya'da bu yükseklikte enflasyon rakamı en son 1981 yılındaki Körfez Savaşı sebebiyle kaydedilmişti.

ALMAN BAKAN UYARDI: CİDDİ BİR KRİZ KAPIDA

Alman Dışişleri Bakanı Lindner fiyat hareketlerinden dolayı çok kaygılandığını belirterek "ciddi bir kriz kapıda" uyarısı yaptı.

Ekonomistler, 2022 için yüzde 6.1'lik ortalama bir enflasyon oranı beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde, enflasyon rakamlarının önümüzdeki aylarda daha da yükselebileceğini belirtti.

Avrupa'da tarihi enflasyon: Son 25 yılın zirvesini gördü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
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Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,6'ya çıktı.
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Avro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1 olarak belirlendi.
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Böylece, Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.
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Enflasyon, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayında da son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.
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Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,8 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 0,98 ile hizmetler, yüzde 0,77 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,56 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
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İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları..
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Almanya yüzde 5,1
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Fransa yüzde 3,3
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İspanya yüzde 6,2,
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İtalya yüzde 5,1
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Hollanda yüzde 7,6
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Belçika yüzde 8,5
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Polonya yüzde 8,7
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Çekya yüzde 8,8
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Estonya yüzde 11
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Litvanya yüzde 12,3
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Söz konusu enflasyon oranı 2021 yılının ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7, İspanya'da yüzde 0,4, Belçika'da yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmişti.
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Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.
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Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.
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Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.
Avrupa'da tarihi enflasyon: Son 25 yılın zirvesini gördü
Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. İşte ülke ülke Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamları..


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